Cada año la napa freática presenta un descenso en el valle de Ica, ya que existe sobreexplotación del agua, que se agudiza en las últimas décadas. El recurso hídrico es usado para consumo humano y también en gran medida para las empresas agroexportadoras, sin embargo, la recarga del acuífero no es suficiente.

Situación en la zona

El gerente de la Junta de Usurarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI), Ing, Alfredo Sotil, indicó que son un aproximado de mil pozos que realizan la explotación del agua, pero muchos de ellos no tienen el derecho al uso del agua, por la falta de tramitación de manera oportuna.

“En relación al número de pozos en explotación, son alrededor de mil pozos que extraen el agua, el problema es que no todos tienen derecho del uso del agua y muchos de ellos son pozos antiguos, es decir no son pozos que se han perforado clandestinamente, sino que por algún problema del propietario, no tramitó oportunamente su permiso y no pudo regularizarlo, hoy está prohibida la regularización, y de esos son más o menos un 25%”, declaró.

Añadió que también los pequeños agricultores tienen pozos, pero por el costo de tramitar el permiso que otorga la Autoridad Nacional del Agua, no lo hicieron en su debido momento. Sostuvo que hasta el 99% de empresas del agro cuenta con los permisos correspondientes.

“Quiero resaltar que hay pequeños agricultores que tienen su pozo, que por el costo de tramitar este permiso que otorga la ANA no lo hicieron en su momento, y no podemos decirles que ellos son ilegales. Es verdad que el nivel de la napa freática disminuye cada año y eso es porque el balance hídrico es negativo, es decir, el agua que se extrae, para uso poblacional, agroindustrial es mayor a la recarga natural y a la recarga artificial que realizamos nosotros, pero lo que si no es exacto es que esto tenga relación con las empresas, esto está en relación con la conformación geológico del acuífero,. El problema también es la expansión urbana, porque Ica no es igual que hace 20 años, todas esas áreas que fueron agrícolas y hoy hay viviendas, son áreas que no hacen la recarga natural porque se ha perdido la actividad agrícola”, agregó.

Finalizó indicando que es de gran necesidad la construcción de infraestructura hidráulica (represas) para poder regular el agua por más tiempo del año, además pidió a las autoridades mayor involucramiento en la concientización de la población en el cuidado del agua.

VIDEO RECOMENDADO