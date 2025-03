La crisis hídrica en Ica es una problemática por más de una década que ninguna autoridad ha podido solucionar y cada año se agrava. Por ello, COREHIDRO realizó el Plan Integrado de Gestión del Agua del Acuífero de Ica, donde se abordaron temas sobre gestión sostenible, desafíos y estrategias para su conservación y uso eficiente.

Hidrología en la zona

El seminario contó con la destaca participación del Dr. Álvaro Enrique Fernández Escalante, doctor en Hidrogeología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), quien brindó una ponencia sobre la problemática y las posibles soluciones del agua del acuífero de Ica, siendo un evento importante sobre la hidrología

“Hemos comentado más de 2 horas, y en Ica se trabaja sobre posibles soluciones al problema del acuífero, se va enquistando, es algo tradicional y lamentablemente hemos llegado a algunas conclusiones no tan esperanzadoras, y es que propuestas que hicimos hace 5 años, donde todas las partes involucradas aprecian estar de acuerdo no se ha conseguido implementar prácticamente ninguna, los avances han sido muy ligeros, livianos en algunos de ellos y otras ni se han tocado”, declaró.

Añadió que es de vital importancia la necesidad de acciones de capacitación hacia el usuario final, ya que se ha evidenciado la extracción excesiva del agua subterránea que pone en riesgo el suministro de agua potable para la población. Se puede afectar el derecho humano al agua, a la salud, a la seguridad alimentaria.

“Algunas son de imperiosa necesidad como puede ser acciones de capacitación sobre el usuario final del agua subterránea sobre todo en cuanto a eficiencia hídrica y energética, la gestión que llevan a cabo sus recursos, temas muy convencionales sobre la concientización sobre la limpieza porque muchas veces las personas botan basura a los canales no por mala idea sino por desconocimiento del daño. Tenemos un listado de 14 propuestas y espero que se cumplan con prontitud, también hemos comentado el relevo tan importante de las autoridades del agua, en 10 años que llevó en el Perú ya he conocido a 5 directores del ANA y ahora hay un sexto. En mi opinión es poco tiempo, son actuaciones que requieren una permanencia en el tiempo, preocuparse por ellas, seguirlas en el día a día”, agregó.

Nivel de salinidad

Sostuvo que existen varios estudios hidrogeológicos del acuífero de Ica, donde se concluye un desbalance hídrico, una sobreexplotación del acuífero que estaría en mayor riesgo cada año. Recomendó a las autoridades una mayor comunicación para solucionar la problemática.

“A la fecha hay muchos estudios repetitivos, falta ahondar sobre datos conseguidos, actualizar información que ya se tenía, porque hay información que desde un punto de vista pragmático tiene poca importancia. Si no se aplican acciones seguirá bajando la napa freática, porque la sobreexplotación en el acuífero de aguas subterráneas es una realidad y ya no se trata de hablar hasta que año tenemos agua, es que se va ir salinizando, teniendo una cantidad de agua determinada, la calidad no va a ser la suficiente y la requerida y necesaria para los cultivos de la zona no será la adecuada porque se necesita agua de moderada salinidad. Hay falta de comunicación entre todos los agentes implicados”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO