Un violento ataque armado ocurrido en el sector de Hualcará, en la provincia de Cañete, dejó como saldo un hombre fallecido y otro gravemente herido. La víctima mortal fue identificada como Leonardo Fidel Ramírez Yachi, mientras que el herido es Ángel Enrique Yataco Lozano.

Muerte violenta

El crimen se registró en una cantina de la zona, donde, según testigos, las víctimas compartían bebidas alcohólicas junto a otras personas. De acuerdo con las primeras versiones, los presuntos atacantes también se encontraban dentro del local consumiendo licor antes de ejecutar el ataque.

En un momento inesperado, los sujetos sacaron un arma de fuego y dispararon contra Ramírez Yachi en repetidas ocasiones. Testigos señalaron que se escucharon una ráfaga de balazos. Tras el ataque, los criminales escaparon a bordo de una motocicleta.

Cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la huida de los delincuentes, material que ya viene siendo revisado por la Policía Nacional como parte de las investigaciones. Las primeras hipótesis policiales apuntan a un presunto ajuste de cuentas.

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