Anoche, en una ceremonia desarrollada en Palacio de Gobierno y en la que no se permitió el ingreso a la prensa, el presidente José Balcázar tomó juramento al abogado laboralista Freddy José María Solano González como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en reemplazo del cuestionado Óscar Fernández Cáceres.

Solano González es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, con maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y más de 11 años en la administración pública.

Antes de llegar al Ministerio de Trabajo se desempeñó como jefe de Promperú. Asumió ese cargo el 10 de abril pasado y antes fue gerente general de la entidad.

Cuestionamientos

En octubre de 2023, Solano González fue jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Sin embargo , días antes de su nombramiento la institución le abrió un procedimiento administrativo sancionador por presunta negligencia: habría dejado prescribir tres multas mientras ejerció como subintendente de Sanción 5 en Lima Metropolitana, lo que generó un perjuicio económico.

Renunció al cargo en julio de 2024. También fue presidente de Corpac

10 de abril: Fue designado presidente de Promperú y ocupó el cargo hasta ayer.