Anoche, en una ceremonia desarrollada en Palacio de Gobierno y en la que no se permitió el ingreso a la prensa, el presidente José Balcázar tomó juramento al abogado laboralista Freddy José María Solano González como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en reemplazo del cuestionado Óscar Fernández Cáceres.
Solano González es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, con maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y más de 11 años en la administración pública.
Antes de llegar al Ministerio de Trabajo se desempeñó como jefe de Promperú. Asumió ese cargo el 10 de abril pasado y antes fue gerente general de la entidad.
Cuestionamientos
En octubre de 2023, Solano González fue jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Sin embargo, días antes de su nombramiento la institución le abrió un procedimiento administrativo sancionador por presunta negligencia: habría dejado prescribir tres multas mientras ejerció como subintendente de Sanción 5 en Lima Metropolitana, lo que generó un perjuicio económico.
Renunció al cargo en julio de 2024. También fue presidente de Corpac
- 10 de abril: Fue designado presidente de Promperú y ocupó el cargo hasta ayer.