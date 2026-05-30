Más de 55 madres de familia participaron en una jornada de capacitación impulsada por el Programa de Alimentación Escolar del Midis en la región Junín, con el objetivo de fortalecer la preparación de alimentos nutritivos y seguros para miles de estudiantes beneficiarios.

La actividad reunió a cocineras, ayudantes de cocina y personal encargado de la preparación de alimentos de instituciones educativas de los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca, quienes recibieron capacitación sobre buenas prácticas de manipulación, higiene e inocuidad alimentaria.

Durante las sesiones, especialistas enseñaron técnicas para la correcta conservación y preparación de productos, limpieza de utensilios y dosificación adecuada de los alimentos que forman parte del servicio alimentario escolar.

Como parte de la capacitación, las participantes también elaboraron diversos platos nutritivos a base de quinua, lentejas y frejoles, buscando diversificar y mejorar la calidad de los desayunos que reciben los estudiantes en las escuelas públicas.

Representantes de la Unidad Territorial Junín señalaron que estas acciones buscan fortalecer la seguridad alimentaria en los colegios y contribuir al bienestar y desarrollo integral de niños y niñas de la región.