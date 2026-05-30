La población del Perú alcanzó los 34 millones 157 mil 732 habitantes, según los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con ello , nuestro país se ubica como el cuarto país más poblado de Sudamérica, después de Brasil, Colombia y Argentina . Del total, 32,7 millones fueron censados directamente y 1,45 millones corresponden a población omitida estimada mediante la encuesta poscensal, equivalente al 4,25 % del total nacional.

Entre 2017 y 2025, la población creció en 2,92 millones de personas, con una tasa promedio anual de 1,11 %, superior a la registrada en el periodo anterior. El INEI atribuye este comportamiento, entre otros factores, a la inmigración extranjera.

Las mujeres representan el 50,6 % de la población, frente al 49,4 % de los hombres. Además, continúa el proceso de envejecimiento demográfico: la edad promedio pasó de 32 a 34,2 años, mientras que la población de 60 años a más aumentó de 11,7 % a 14,8 %.

Los mayores niveles de envejecimiento se registran en los departamentos de Puno y Moquegua, donde existen 88 y 87 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, respectivamente.

Lima Metropolitana concentra 10,1 millones de habitantes, equivalentes al 29,7 % de la población nacional . Le siguen Piura, con 2 millones 115 mil 587 habitantes; La Libertad, con 2 millones 56 mil 560; y Arequipa, con 1 millón 814 mil 396 personas.

MIGRACIÓN

Lima registra el mayor saldo migratorio positivo del país, con más de 2,3 millones de personas. También destacan Arequipa, Callao, Tacna, San Martín, Ica, Ucayali y Madre de Dios por recibir más población de la que expulsan. En contraste, Cajamarca registra el mayor saldo migratorio negativo, seguida por Puno, Huancavelica, Áncash, Piura y Ayacucho.

Reducción

Pasco fue el único departamento del Perú que registró una reducción en su cantidad de habitantes.

2040 la población adulta mayor de 60 años a más superará cuantitativamente a los menores de 15 años.