Un grave accidente de tránsito se registró la noche del jueves en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Poroma, cerca del ingreso al cementerio de Chauchilla, en la provincia de Nasca. Un camión tráiler colisionó violentamente contra una camioneta de la Policía de Carreteras, dejando como saldo cuatro efectivos policiales heridos que fueron evacuados de emergencia al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola.

Siniestro vial

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió entre los kilómetros 468 y 472 de la Panamericana Sur, cuando el tráiler de placa CFN-889, color rojo y marca International, habría invadido el carril contrario impactando frontalmente contra el patrullero policial, una camioneta Mitsubishi L200 de placa EPI-020 que realizaba labores de patrullaje en la zona.

El vehículo policial era conducido por el suboficial PNP Fernando Acuña Cuaresma, quien habría resultado uno de los más afectados tras el fuerte impacto. También resultaron heridos los efectivos Teófilo Cerna Melgar, Joel Mamani Carazas y Félix Manchego Jara, además de otros agentes que se encontraban dentro de la unidad policial al momento del choque.

Tras la colisión, personal de la Compañía de Bomberos B-82 y agentes policiales auxiliaron a los heridos, trasladándolos al hospital de Nasca para recibir atención médica inmediata. Según el diagnóstico preliminar emitido por el médico de turno, los efectivos presentaban diversas lesiones y policontusiones producto del accidente, permaneciendo bajo observación médica.

Las autoridades identificaron al conductor del tráiler como Christean Guillermo Vargas Abalos, de 39 años, quien fue detenido por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones por accidente de tránsito. El intervenido quedó a disposición de la sección de tránsito mientras continúan las diligencias para esclarecer las causas exactas del choque.

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan en desarrollo y no se descarta que se realicen pericias técnicas para determinar responsabilidades en este nuevo accidente registrado en la Panamericana Sur, una de las vías con mayor tránsito vehicular del país.

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