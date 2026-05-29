Una grave emergencia vial se registra en la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente San Luis de Pajonal, en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, luego de detectarse severos daños estructurales y rajaduras que obligaron ayer a restringir totalmente el tránsito vehicular en ambos sentidos de la vía.

Podría colapsar

El problema se reporta en el kilómetro 463 de la Panamericana Sur, donde transportistas, pasajeros y vecinos alertaron ayer desde tempranas horas sobre un pronunciado hundimiento en la losa del puente, además de visibles grietas y fisuras en la estructura de concreto.

Ante el riesgo de colapso, la Policía Nacional y personal técnico decidieron suspender el pase vehicular, generando una enorme congestión que dejó varados por varias horas a cientos de tráileres, buses interprovinciales, cisternas, camiones y vehículos particulares que se dirigían tanto al norte como al sur del país.

Conductores y viajeros comenzaron a utilizar rutas alternas por el centro poblado Micaela y sectores como Taruga, Pajonal Alto y el Valle de Las Trancas para intentar continuar su trayecto, aunque estas vías solo pueden ser usadas por vehículos menores.

“Pagamos peajes y las carreteras están dañadas. Este puente ya cumplió su ciclo”, expresó uno de los transportistas afectados mientras esperaba el reinicio del tránsito hacia Arequipa.

Durante una transmisión realizada desde la zona, se pudo observar largas filas de vehículos detenidos por más de dos kilómetros, mientras maquinaria pesada trabajaba en la habilitación de un acceso temporal paralelo al puente.

Las imágenes registradas muestran el grave deterioro de la estructura: hundimientos en la carpeta asfáltica, rajaduras en la base del puente y daños visibles en la losa de concreto, situación que obligó a los ingenieros y responsables de mantenimiento a prohibir el paso de vehículos por la estructura principal.

El alcalde distrital de Vista Alegre, Roger Sarmiento, acompañado de personal de Defensa Civil, Serenazgo y funcionarios municipales, acudió al lugar para coordinar acciones de emergencia junto a Provías y la empresa concesionaria de la vía.

La municipalidad dispuso maquinaria pesada para acelerar la habilitación de una ruta alterna y evitar que el tránsito permanezca completamente paralizado por varias horas más.

Según indicaron técnicos presentes en la zona, el puente tendría más de 60 años de antigüedad y habría soportado durante décadas el paso constante de vehículos de carga pesada, situación que finalmente provocó el deterioro crítico de la estructura.

La emergencia ha generado preocupación entre transportistas nacionales, empresas de carga y viajeros que utilizan diariamente esta importante vía que conecta la región Ica con Arequipa y el sur del país.

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