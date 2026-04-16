Un volquete cargado de material de construcción impactó contra el puente Murga, la única vía que conecta a diversos anexos del distrito de Humay, dejando incomunicadas a varias comunidades y generando alarma entre los pobladores.

El tránsito quedó completamente interrumpido mientras se realizan las labores para retirar la unidad pesada, agravando la situación de quienes dependen de esta ruta para acceder a servicios básicos, atención de salud, trabajo y abastecimiento.

Daños en estructura

Más allá del accidente, el hecho vuelve a poner en el centro del debate el estado crítico de esta infraestructura artesanal con más de 30 años de antigüedad, que no recibe mantenimiento adecuado por parte de las autoridades.

Los vecinos denunciaron que, pese a reiterados pedidos, no se han ejecutado acciones concretas para su renovación ni se ha contemplado una vía alterna, evidenciando una preocupante falta de planificación. Como suele ocurrir, la reacción institucional llega tarde, cuando el riesgo ya se ha materializado y la población queda expuesta.

En este contexto, se espera la pronta intervención de Defensa Civil para evaluar los daños estructurales y determinar si el puente continúa siendo apto para su uso. Sin embargo, la población exige soluciones de fondo: la construcción de un puente carrozable que conecte Humay con los distintos anexos que permita una salida directa hacia Humay y la carretera los Libertadores.

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