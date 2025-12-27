Un grave riesgo de desborde y colapso se registra en la toma principal de Paraya, que abastece a los sectores de Cerro Blanco y La Banda, en la jurisdicción de Ocucaje.

Colapso inminente

La zona presenta severos daños en el muro de contención y en la estructura del puente Paraya, el cual ya habría colapsado, quedando inoperativo y exponiendo a la población a un peligro inminente.

Dirigentes y vecinos alertaron que, ante un aumento del caudal del río Ica, el agua podría desbordarse y arrasar con todo a su paso, incluyendo pozos de abastecimiento de agua potable, tanto municipales como de uso agrícola.

Según el testimonio recogido en la zona, actualmente no existe perfil técnico ni expediente para ejecutar una obra definitiva, y las acciones realizadas hasta el momento se limitan al traslado reciente de algunas piedras, las cuales serían insuficientes para contener una eventual avenida del río. Recordaron además que en 1998 un desborde similar provocó la destrucción de viviendas, pérdida de animales y cultivos, por lo que temen que la historia vuelva a repetirse.

Los pobladores exigieron la intervención urgente del Estado, del PETACC y de las autoridades locales y regionales, señalando la falta de respuesta efectiva pese a las reiteradas advertencias públicas. Advirtieron que, de no ejecutarse acciones inmediatas de contención, el desborde podría inundar viviendas, arrasar sembríos y dejar sin agua potable a toda la zona de Ocucaje, situación que, según indicaron, ya ha sido advertida oficialmente este 20 de diciembre.

