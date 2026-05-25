Gustavo Guerra García, representante técnico de Juntos por el Perú, sostuvo que el sistema de transporte urbano en el país requiere subsidios para aliviar el gasto diario de los ciudadanos y ordenar la movilidad en las principales ciudades. Durante su intervención en el debate técnico entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular, también defendió la priorización de obras estratégicas, cuestionó la inestabilidad política y planteó destrabar proyectos paralizados con una gestión más eficiente.

En el bloque de Infraestructura, Guerra García afirmó que el transporte urbano debe recibir subsidios tomando como ejemplo experiencias internacionales que, según explicó, permiten abaratar el servicio y hacerlo más eficiente. Además, precisó que esta medida es necesaria en un contexto en el que millones de personas destinan una parte importante de sus ingresos solo para movilizarse.

“Nosotros vamos a ir por una importante política de subsidios siguiendo las prácticas internacionales de todos los países del mundo para validar el transporte urbano, para abaratar el transporte urbano”, señaló.

El especialista de Juntos por el Perú también planteó modernizar el sistema con vehículos eléctricos y puso como ejemplo a Santiago de Chile, donde, según dijo, los buses ya funcionan con mejor tecnología. Guerra consideró que esta transición ayudaría a mejorar el servicio y reducir los costos para la población.

“Acá es también es importante los vehículos eléctricos. Ya hay países que todas las transportes, como en Santiago de Chile, por ejemplo, todos los buses son eléctricos”, mencionó.





Plantea corredores estratégicos

En otro momento, Guerra García sostuvo que el Perú necesita una visión de integración competitiva con el mundo. En ese marco, propuso priorizar la conexión entre los puertos de Chancay y El Callao con Pucallpa, como parte de un corredor bioceánico que articularía al país con Brasil y China.

“Las conexiones van a unir los puertos de Chancay y El Callao con la ciudad de Pucallpa en el marco del gran proyecto bioceánico”, afirmó.

El especialista señaló que deben impulsarse otros corredores estratégicos para mejorar la conectividad nacional, entre ellos las rutas que enlazan Cajamarca con Bayóvar, San Juan de Marcona con Las Bambas y la modernización del ferrocarril del sur hacia Corío.

Críticas al fujimorismo

El representante de Juntos por el Perú también cuestionó la paralización de obras públicas y sostuvo que la inestabilidad política ha afectado directamente la ejecución de megaproyectos. Sobre este punto, aprovechó para critcar al partido de Keiko Fujimori por haber apoyado la salida de varios presidentes en los últimos años.

“El fujimorismo se ha bajado a cuatro de los últimos seis presidentes”, expresó.

Finalmente, planteó ordenar la asignación de proyectos públicos y destrabar las obras paralizadas mediante mecanismos más eficientes y transparentes. Además, remarcó que el Estado debe priorizar las iniciativas con mayor impacto social y territorial.