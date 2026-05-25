Pedro Francke Ballvé, representante de Juntos por el Perú (JP) en el eje de Economía y generación de empleo, salió al frente esta noche a despejar los principales temores del empresario y los mercados ante un eventual gobierno de Roberto Sánchez.

Aseguró que la bancada no tiene pensada la estatización, respetarán los contratos y emprenderán una política de estabilidad.

El exministro de Economía, en la gestión de Pedro Castillo, también reafirmó la posición de que Julio Velarde continuará en la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). "Vamos a respetar las metas de déficit fiscal y se va a respetar la política macroeconómica estable respetando la autonomía del Banco Central, y pidiendo a Julio Velarde que siga en su puesto", manifestó.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

El economista aseguró que el crecimiento económico del país puede crecer en un 6%, siempre y cuando se tenga un buen plan de gobierno. Aseveró que existen precios altos de los metales para poder optimizar la inversión.

LEYES PROCRIMEN

Francke identificó la extorsión como uno de los principales frenos al crecimiento. “Las bandas extorsionan al comerciante, al transportista, a la construcción. Por eso se va a proponer la medida: vamos a derogar las leyes procrimen que votó la bancada Fuerza Popular”, dijo.

En materia de financiamiento, propuso un sistema de 15 millones de soles en crédito destinado a los pequeños empresarios, acompañado de la eliminación de “regulaciones absurdas” y funcionarios corruptos que frenan el avance de negocios.

COMBUSTIBLE

Respecto al alza del combustible en las últimas semanas, planteó reactivar el Fondo de Estabilización. “Antes el Perú se ha enfrentado con el Fondo de Estabilización y tenemos que volver a hacerlo. En el pasado se ha logrado reducir el precio”, indicó.