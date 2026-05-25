Luis Carranza, especialista convocado por Fuerza Popular, sostuvo que el Perú no ha logrado reducir la pobreza en los últimos años y que la única salida para revertir esa situación es retomar el crecimiento económico con mayor inversión privada. Durante su participación en el bloque de Economía y Generación de Empleo del debate técnico entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular, defendió además el equilibrio fiscal, la autonomía del Banco Central de Reserva y un mayor respaldo a las pequeñas empresas.

Carranza abrió su intervención con un diagnóstico crítico sobre la situación económica del país desde 2021. Según explicó, la pobreza no solo no ha disminuido, sino que incluso empeoró en los años siguientes, lo que, a su juicio, demuestra que el país tomó una mala decisión económica.

“En 2021, la pobreza estuvo en 25.9%. No regresamos a prepandemia en 20% como otros países de América Latina sí lo hicieron”, afirmó.

El representante de Fuerza Popular agregó que en 2022 otros 644 mil peruanos cayeron en pobreza y que, según el último dato de 2025, el indicador sigue prácticamente en el mismo nivel. Para Carranza, el problema central es que el país no apostó por una ruta de crecimiento sostenido.

Carranza sostuvo que la reducción de la pobreza depende del crecimiento económico, y que ese crecimiento solo es posible con mayor inversión privada. Sobre este punto, cuestionó el enfoque de Juntos por el Perú y afirmó que su propuesta no prioriza la estabilidad necesaria para atraer capital.

“Lo que vamos a trabajar son el empleo, la inversión privada, no votes por el estatismo”, sostuvo.

Formalización y pymes

Respecto a los problemas de informalidad y productividad que se han registrado en la última decada, Carranza afirmó que la informalidad es un problema estructural que puede resolverse con dos medidas principales que consisten en mayor inversión privada y un Estado más eficiente que reduzca trabas burocráticas. El técnico seguró que el plan de Fuerza Popular contempla incentivos para la formalización y créditos para pequeñas empresas.

“El tema de la informalidad es un tema estructural en Perú y se puede resolver con dos medidas. Primero, inversión privada que dé empleo y después eficiencia en el Estado peruano que reduzca trámites”, indicó.

El especialista también defendió la propuesta de dar facilidades tributarias y financieras a las pymes, a las que consideró pieza clave para ampliar el empleo formal. Según dijo, el camino no debe ser subir costos laborales en una economía con alta informalidad.

Orden fiscal

En otro momento del debate, Carranza subrayó que la estabilidad fiscal es esencial para sostener el crecimiento y señaló que la regla fiscal debe garantizar un control sobre el gasto corriente y abrir espacio para más inversión pública, con la meta de llevar el déficit fiscal a 1%.

Además, planteó que el Estado debe respetar la autonomía del Banco Central y mantener disciplina macroeconómica para no poner en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas. A su juicio, sin orden fiscal no es posible generar confianza ni atraer mayor inversión.

Critica falta de presupuesto en el sector de educación

Carranza criticó al poder Legislativo porque, a su juicio, mientras el Congreso elevó su presupuesto en los últimos cinco años, no se destinaron recursos suficientes para becas y educación superior. Por ello, reiteró que el crecimiento económico debe traducirse en oportunidades para las familias más vulnerables.

“En estos últimos 5 años el Congreso de la República se ha aumentado 1,500 millones de soles desde el presupuesto”, señaló.

El representante de Fuerza Popular sostuvo que no puede haber progreso nacional sin educación de calidad y sin formación superior accesible para los jóvenes. En esa línea, defendió la expansión de becas como una forma de movilidad social, pero insistió en que ello debe ir acompañado de una economía en expansión.

Antes de culminar su participación, Carranza remarcó que el país debe invertir más en ciencia, tecnología e innovación para elevar su productividad. Asimismo, insistió en que la modernización tecnológica es clave para que las pequeñas empresas puedan acceder a más mercados y competir mejor.