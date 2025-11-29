El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, se reunió con los pobladores de Paraya, del distrito de Ocucaje, para supervisar los avances en la construcción de un puente colgante peatonal que busca mejorar la conectividad y la seguridad de la comunidad.

Desarrollo local

Durante el encuentro, Hurtado Herrera destacó el compromiso y la colaboración de los vecinos, calificando su participación como una fuente de inspiración para las autoridades y para futuras iniciativas en la zona. Según indicó, el esfuerzo conjunto ya está dando frutos y el proyecto del puente peatonal se consolida como una realidad próxima a concretarse.

El gobernador regional resaltó la importancia del trabajo colaborativo entre la población y el Gobierno Regional de Ica, y se comprometió en el apoyo al proyecto, que contribuye a fortalecer el desarrollo local y la integración de la comunidad.

