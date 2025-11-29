, Dr. Jorge Hurtado Herrera, se reunió del distrito de Ocucaje, para supervisar los avances en la construcción de un puente colgante peatonal que busca mejorar la conectividad y la seguridad de la comunidad.

Desarrollo local

Durante el encuentro, Hurtado Herrera destacó el compromiso y la colaboración de los vecinos, calificando su participación como una fuente de inspiración para las autoridades y para futuras iniciativas en la zona. Según indicó, el esfuerzo conjunto ya está dando frutos y el proyecto del puente peatonal se consolida como una realidad próxima a concretarse.

El gobernador regional resaltó la importancia del trabajo colaborativo entre la población y el Gobierno Regional de Ica, y se comprometió en el apoyo al proyecto, que contribuye a fortalecer el desarrollo local y la integración de la comunidad.

