El sector de Paraya, en el distrito de Ocucaje, vive desde hace años una dura realidad. Cada temporada de lluvias sus pobladores quedan aislados por la falta de un puente seguro. En medio de este olvido, Adela Torres Ventura, alumna del colegio “Medardo Aparcana”, alzó su voz con un proyecto en el que pide la construcción de un puente que ponga fin a esta situación que afecta, sobre todo, a sus abuelos.

Acceso seguro

En su exposición, la menor recordó que el único puente de la zona fue construido en 1998 y terminó colapsando en 2021, dejando a todos los moradores sin acceso seguro. Según explicó, durante los meses de diciembre a marzo, cuando los ríos aumentan su caudal, los pobladores no pueden salir ni ingresar con normalidad, lo que dificulta incluso la atención médica en casos de emergencia.

“Mi proyecto se titula Puente eléctrico para el sector de Paraya. Con esto buscamos que los pobladores puedan trasladarse sin riesgo y que ya no queden aislados como ahora”, señaló durante su presentación.

Finalmente, la escolar hizo un llamado a las autoridades distritales, provinciales y regionales para que atiendan este pedido que no solo es el sueño de sus abuelos, sino de todo un pueblo olvidado. “Les invito a que vean la necesidad del sector Paraya y den solución al problema que afecta a tantas familias”, concluyó la menor, despertando el reconocimiento de sus compañeros y docentes.

