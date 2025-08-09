Más de 200 moradores del asentamiento humano Paraya, en el distrito de Ocucaje, viven en constante peligro debido a la ausencia de un puente que les permita cruzar el río de forma segura. Cada vez que llega el agua de avenida, quedan completamente aislados, sin posibilidad de entrar o salir, lo que pone en riesgo su integridad, su salud y su sustento.

Aislamiento total

Mercedes, una de las vecinas afectadas, relató que el único acceso provisional que tienen es un camino de tierra levantado con el esfuerzo de los propios pobladores, el cual será arrasado cuando llegue el caudal. Antes podían salir por la zona conocida como el fondo de Buendía, pero ese acceso fue cerrado tras accidentes ocurridos en el lugar y por reclamos de propietarios de terrenos agrícolas. Mencionó que han acudido en repetidas ocasiones a la municipalidad y al Gobierno Regional de Ica, recibiendo promesas de apoyo que, hasta la fecha, no se han materializado.

Según la dirigente, en el pasado existió un puente colgante que fue destruido por las aguas de avenida. Desde entonces, congresistas y funcionarios han visitado la zona, tomándose fotos y comprometiéndose a impulsar una solución, pero nada se concretó. Los pobladores sospechan incluso que el expediente técnico del proyecto, que supuestamente existe en el Gobierno Regional, en realidad nunca fue elaborado.

La urgencia no es menor: entre los afectados hay adultos mayores, enfermos postrados y niños que deben asistir a la escuela en otros sectores. En época de lluvias, cualquier emergencia médica se convertiría en una odisea, ya que la comunidad quedaría aislada por completo.

La población, compuesta en gran parte por pequeños agricultores, también teme que la incomunicación afecte la salida de sus productos al mercado, golpeando su economía. El muro de contención que protege el pozo de agua potable también corre riesgo de colapsar con el aumento del caudal, lo que agravaría aún más el problema.

Mercedes asegura que han evaluado construir un puente colgante por cuenta propia, pero fueron advertidos de que cualquier accidente los haría responsables legalmente, debido a la amplitud del río y el riesgo de la obra sin supervisión técnica. Sin apoyo profesional ni presupuesto, los moradores se sienten impotentes y abandonados.

Ante esta situación, los vecinos de Paraya hicieron un llamado urgente a las autoridades de Ocucaje y al Gobierno Regional de Ica para que, de manera inmediata, se reúnan con los dirigentes y definan una solución viable antes de que lleguen las lluvias. “Si no tenemos puente, no tenemos salida. Y cuando venga el agua, ¿qué pasará con nuestros ancianos, nuestros niños, nuestras emergencias? Necesitamos una respuesta ya, no promesas”, concluyó.

