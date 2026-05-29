Por: Feliciano Gutiérrez

Un trágico incidente enlutó a una familia en el distrito de San Miguel, provincia de San Román. Se trata de Jacinto T.P., de 51 años de edad, quien perdió la vida tras caer accidentalmente a un pozo de agua de aproximadamente seis metros de profundidad, ubicado en un inmueble del primer sector de Mucra.

Según las primeras indagaciones, el lamentable hecho ocurrió la noche del jueves, cuando el hombre intentaba extraer agua con el objetivo de lavar su vehículo.

La víctima y sus familiares habían llegado horas antes desde el distrito de Antauta y se encontraban en plena preparación para emprender un viaje de fe hacia el santuario del Señor de Qoyllur Riti. La alerta se encendió cuando la pareja del infortunado salió momentáneamente de la vivienda para esperar a su hija; al retornar, notó la ausencia del hombre y, tras una intensa y desesperada búsqueda en el predio, hallaron su cuerpo sumergido en las aguas del pozo.

La mañana de este viernes, policías y representantes del Ministerio Público se trasladaron hasta el lugar para proceder con el rescate del cuerpo inerte y realizar las diligencias de ley. Posteriormente, las autoridades ordenaron el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado e internado en la morgue del Instituto de Medicina Legal, ubicada en la urbanización La Capilla de la ciudad de Juliaca, para la necropsia que corresponde.