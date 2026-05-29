Este domingo 31 de mayo se realizará en todo el país la jornada de capacitación presencial para miembros de mesa de cara a la segunda vuelta electoral del 7 de junio. En la jurisdicción de la ODPE José Luis Bustamante y Rivero (Arequipa), el local asignado es el colegio Jorge Basadre.

Así lo informó el jefe de dicha ODPE, Libio Huaire, quien explicó que la capacitación consistirá en el manejo de una réplica del material electoral como actas, cédulas, hojas de borrador y demás documentos que se utilizarán el día de la elección.

Huaire indicó que la capacitación virtual inició el 22 de mayo, aunque la participación aún no supera el 30%. Por ello, hizo un llamado a la asistencia masiva en la jornada presencial de este domingo, que se desarrollará de manera simultánea en todos los distritos y centros poblados.

“En esta jurisdicción son más de 1200 miembros de mesa. Esperamos la participación masiva (...) En la primera vuelta ha sido complicado, pero en esta segunda el proceso es más ligero, es solo una elección. Son dos candidatos”, sostuvo.

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL

Respecto al material electoral, precisó que la distribución a nivel nacional ya comenzó y en esta ODPE, el traslado está programado para la noche de este viernes, mientras que el despliegue final se realizará el 6 de junio.

La jurisdicción cuenta con 10 distritos, 655 mesas de sufragio y 66 locales de votación, con mayor concentración en los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Jacobo Hunter y Socabaya.

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