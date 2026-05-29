Keiko Fujimori, en su visita a Arequipa, se presentó en un mitin en la Quinta Salas, ubicada en el puente Bajo Grau, en el Cercado, y desplegó una amplia agenda de propuestas para la región de cara a la segunda vuelta electoral, la cual será el próximo domingo 7 de junio.

Durante su discurso, la candidata presidencial señaló que uno de los principales problemas de la ciudad es el crecimiento urbano desordenado y la falta de títulos de propiedad en diversas zonas de la ciudad, como Cono Norte, y el caos vehicular.

PRODUCCIÓN

Ante ello, propuso que se trabajara en un Plan de Modernización Metropolitana, además de priorizar la entrega del proyecto Puente Arequipa-La Joya, obra que por años se quedó suspendida y hoy “prometen” terminar.

En materia de infraestructura productiva, Fujimori reiteró su compromiso con destrabar Majes Siguas II, el avance de Puerto Corío y la ejecución de canales de irrigación para los agricultores de la región.

Respecto al sector agrícola, Fujimori hizo referencia a los productores de Camaná y otras zonas del país, señalando que enfrentan el incremento de los fertilizantes y combustibles, además de la competencia del arroz importado. En ese contexto, pidió al Gobierno declarar en emergencia la agricultura y otorgar subsidios.

OTROS

En seguridad, sostuvo que las personas extranjeras indocumentadas que cometan delitos serán expulsadas y aseguró que se recuperará el control de las fronteras y de los establecimientos penitenciarios.

Sobre salud, propuso el uso de la telemedicina para agilizar la atención médica y evitar las referencias físicas.

En cuanto a educación, planteó mejorar la escala salarial de los docentes, atender la deuda social y reforzar las capacitaciones. Así también, indicó que retornarán los desayunos escolares, uniformes, calzado escolar y fortalecimiento de comedores populares y organizaciones de base.

Cabe mencionar que en los exteriores del local, un grupo de manifestantes antifujimoristas, integrado por menos de un centenar de personas, realizó una protesta durante la actividad política.

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