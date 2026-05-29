Una adulta mayor perdió la vida esta mañana tras ser atacada por una jauría de perros mientras caminaba por la asociación San Pedro y San Pablo, en el distrito de Cerro Colorado. La víctima fue identificada como Aurora Barreda Huanca, de 72 años.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana, cuando los canes la habrían embestido, arrastrado e incluso desprendido la piel del cuerpo y el rostro, dejándola semidesnuda. La mujer, indefensa, no pudo protegerse y murió en el lugar de manera inmediata.

Una de las vecinas fue quien alertó del trágico hecho a las autoridades. Efectivos de la comisaría de Ciudad Municipal acudieron al lugar, donde se realizan las diligencias para el levantamiento del cuerpo.

Asimismo, uno de los familiares de la víctima se apersonó a la escena y la reconoció.

Según información preliminar, la mujer se dedicaba a la venta de zanahorias picadas en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres. El ataque habría ocurrido cuando retornaba a su casa con una bolsita de pan para su desayuno.

Por su parte, vecinos de la zona denunciaron que no es la primera vez que sucede un hecho similar, pues los perros habrían atacado en reiteradas ocasiones a pobladores que transitaban por el sector.