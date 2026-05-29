Dante Soncco Quispe, de 18 años, falleció esta mañana en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, donde permanecía internado desde el 20 de mayo, cuando fue baleado junto a la coordinadora de juntas vecinales de Majes, Livia Isabel Justo Quispe, quien murió esa misma noche.

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El joven, estudiante de Administración en Majes, recibió dos impactos de bala durante el atentado que sufrió Livia Justo cuando ambos llegaban a la vivienda de la dirigente en la asociación Agroganadera La Estrella. Un grupo de sicarios que se movilizaba en motocicleta abrió fuego por ambos lados del vehículo, disparando más de 10 veces, antes de huir del lugar.

INVESTIGACIÓN SOBRE ATENTADO

Dante fue referido de emergencia al nosocomio regional por la gravedad de sus heridas. Según su familia, los médicos indicaron en un primer momento que su estado no era grave, pero luego fue operado al confirmarse que una bala seguía alojada en su cabeza.

La infección derivada de esa herida terminó siendo fatal. “Mi hermano falleció porque no hubo atención rápida; me decían más tarde y tarde de una operación. Al final lo operaron, pero la bala seguía en su cabeza y la infección generada en su cuerpo no pudo soportar”, denunció uno de sus hermanos.

La familia también exige que la Policía esclarezca el crimen. “Ha pasado más de una semana del atentado y no se ha esclarecido nada. Pedimos que se haga una investigación a fondo”, señaló una de sus hermanas, quien añadió que Dante trabajaba junto a Livia desde muy joven. Los restos de Dante serán trasladados a Majes.

Asimismo, advirtió que hasta el momento, ningún responsable del ataque ha sido identificado ni detenido.

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