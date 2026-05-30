Durante una sesión del Consejo Regional, la gerente regional de Infraestructura, Claudia Tarazona Rincón, presentó un informe técnico sobre el estado situacional de los proyectos de agua y alcantarillado en Nasca, Vista Alegre y Changuillo.

Infraestructura observada

La exposición se realizó a pedido de la consejera regional de Nasca, quien solicitó detalles sobre los avances, dificultades y observaciones técnicas de estas obras vinculadas al saneamiento básico para miles de familias de la provincia.

En la reunión se informó sobre la situación actual de las 14 lagunas de oxidación contempladas en el proyecto de mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de Nasca y Vista Alegre. Según explicó la funcionaria, el último entregable técnico ya fue presentado y la entidad se encuentra dentro del plazo de 10 días hábiles para emitir un pronunciamiento final. Indicó además que las demoras registradas se debieron a observaciones técnicas y a la carga laboral de los evaluadores encargados de revisar los informes.

Respecto al proyecto de creación y mejoramiento del sistema de alcantarillado en los centros poblados de Changuillo, San Javier, Chiquerillo, San Juan y La Merced, se informó que la obra aún no ha sido recepcionada debido a diversos inconvenientes registrados desde el año pasado. Entre las principales afectaciones figuran los daños ocasionados por los desbordes del río y otros fenómenos naturales que comprometieron parte de la infraestructura.

La gerente regional precisó que actualmente el proyecto se encuentra en proceso de arbitraje debido a la controversia por la recepción de la obra y la resolución del contrato. Aunque un laudo arbitral favoreció al contratista, la Procuraduría Regional evalúa iniciar acciones judiciales al considerar que existen responsabilidades de la empresa ejecutora por múltiples observaciones técnicas detectadas durante las inspecciones de campo.

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