Tras gestiones y espera, la comunidad de Paraya, en el distrito de Ocucaje, dará un paso histórico hacia la mejora de su conectividad. El Consejo Regional de Ica aprobó por unanimidad el proyecto para la construcción del Gran Puente Carrozable de Paraya, que se ejecutará bajo la modalidad de obras por impuesto.

La obra tendrá un monto de inversión de 7 millones 504 mil 277.20 soles y será supervisada por el Gobierno Regional de Ica, que deberá formalizar los convenios con Pro Inversión para su ejecución.

Aprobado por unanimidad

La alcaldesa de Ocucaje, Laura Peña Valencia, celebró la decisión y destacó la perseverancia de la gestión municipal: “Ha sido un arduo camino. No ha sido fácil, pero hemos logrado este avance. Estoy muy agradecida en nombre de mi pueblo y de la población de Paraya. Este año, a través de Obras por Impuestos, el puente será una realidad”, señaló durante la sesión del Consejo Regional.

El proyecto no solo beneficiará a Paraya, sino que también contribuirá al mantenimiento y renovación de otros puentes en la provincia de Ica, reforzando la conectividad entre distritos y mejorando las condiciones de transporte para la población.

Representantes de la comunidad expresaron su satisfacción y agradecieron a los consejeros que impulsaron la aprobación del proyecto, también al gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado y la consejera regional Rosario Gamonal, quienes priorizaron la obra dentro de la agenda regional.

