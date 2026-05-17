Según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicado en mayo de 2026, Ica se posicionó como la región con menor pobreza monetaria del Perú durante 2025, registrando una tasa de 4,5 %. Esta cifra representa una disminución de 1,5 puntos porcentuales respecto al año anterior, consolidando a la región como líder nacional en reducción de pobreza.

Modernización regional

El resultado refleja el dinamismo de una región que ha sabido transformar su potencial agrícola e industrial en oportunidades de desarrollo. Sin embargo, mientras las cifras continúan mostrando avances, para muchos ciudadanos el verdadero desafío sigue siendo otro: acceder a una atención médica más oportuna, realizar trámites menos burocráticos, contar con servicios educativos más eficientes y tener un Estado que responda mejor a sus necesidades.

Con ese objetivo nace ICATEC, un proyecto de transformación digital impulsado por el Gobierno Regional de Ica y ejecutado por INDRA GROUP. Su propósito es modernizar la gestión pública y avanzar hacia una administración digital mediante el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica regional, la implementación de nuevos servicios públicos digitales, la capacitación de servidores públicos, la digitalización documental.

Además de mejorar la atención ciudadana, el proyecto también busca reducir la huella de carbono mediante estrategias de “Cero Papel” y generar empleo local durante su ejecución.

Salud Responde: para acercar la atención médica

Uno de los sectores donde la transformación digital puede tener un impacto más inmediato es el de salud. Según el Perfil de Salud 2024 elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), Ica enfrenta importantes brechas en personal médico e infraestructura, especialmente en el primer nivel de atención.

Como respuesta a esta necesidad surge Salud Responde, una plataforma digital desarrollada por INDRA GROUP orientada a optimizar la atención de la salud pública en la región.

La propuesta contempla la implementación de una central telefónica operativa las 24 horas, los siete días de la semana, que permitirá integrar servicios de atención primaria en toda la región.

Entre los servicios que ofrecerá Salud Responde, están los servicios administrativos: programación remota de citas médicas en postas y centros de salud. Asimimo servicios informativos: difusión de campañas de vacunación, jornadas preventivas y orientación sobre servicios disponibles. También servicios de salud: teleconsejería médica para casos de atención prioritaria.

Además del call center, el sistema incluirá un aplicativo móvil desde el cual los ciudadanos podrán gestionar citas, recibir alertas informativas y acceder a campañas de prevención y tamizaje.

La iniciativa también apunta a fortalecer la capacidad de respuesta ante urgencias y emergencias, integrando procesos de atención del CRUE–SAMU regional para mejorar tiempos de reacción y coordinación operativa.

Drones para fortalecer la agricultura

Ica se ha consolidado como uno de los principales polos agroexportadores del Perú. Productos como el espárrago y el arándano han permitido posicionar a la región en mercados altamente exigentes como Europa y Estados Unidos.

Pero la competitividad agrícola actual ya no depende únicamente de la experiencia en el campo. El acceso a información precisa y en tiempo real se ha convertido en un factor decisivo.

De acuerdo con la línea de base elaborada por ICATEC, la Dirección Regional de Agricultura (DRA) enfrenta limitaciones en la generación de estadísticas agrarias de precisión, lo que dificulta el monitoreo de cultivos, recursos hídricos, plagas y sistemas de riego.

Para enfrentar ese reto, el proyecto contempla la incorporación de drones multiespectrales capaces de generar mapas digitales de cultivos y detectar variaciones en el estado de las plantaciones. También se incorporarán drones para fumigación orientados al control de plagas, especialmente en beneficio de pequeños productores cuya economía familiar depende directamente de la actividad agrícola.

Más que automatización, el objetivo es avanzar hacia una agricultura basada en datos que permita optimizar recursos y mejorar la productividad en tiempo real.

Cero Papel: del archivo físico al expediente digital

La gestión documental es otro de los pilares del proyecto. Bajo una estrategia progresiva de “cero papel”, ICATEC impulsa la conversión de archivos físicos en repositorios digitales.

Hasta la fecha, ya se han digitalizado más de 27 millones de documentos históricos y administrativos, algunos de ellos con registros que datan de 1840. Además de agilizar procesos internos, esta iniciativa contribuye a preservar el patrimonio documental e histórico de la región.

La digitalización documental permitirá fortalecer la trazabilidad, reducir tiempos de atención y facilitar el acceso seguro a la información pública para la ciudadanía y las instituciones.

La transformación digital también empieza a sentirse en sectores de alta interacción ciudadana como transporte y educación.

En el caso de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC), se viene modernizando el trámite de licencias de conducir mediante la integración de plataformas que anteriormente operaban de forma independiente. La digitalización permitirá reducir tiempos, automatizar procesos y fortalecer la trazabilidad de la información, generando mayor transparencia.

Asimismo, se desarrolla una plataforma web para que los ciudadanos puedan programar en línea sus exámenes teóricos y prácticos, consultar el estado de sus trámites y recibir notificaciones cuando su licencia esté lista para ser recogida.

En educación, el proyecto trabaja junto a la Dirección Regional de Educación (DRE) de Ica en la digitalización del proceso de ratificación de matrícula escolar, con el objetivo de mejorar la planificación educativa regional.

Paralelamente, se implementa un portal web orientado a agilizar la contratación de docentes para colegios públicos.

Infraestructura tecnológica

Uno de los principales obstáculos para la modernización del Estado suele ser el alto costo de inversión en infraestructura tecnológica. En ese contexto, ICATEC plantea una renovación integral de los sistemas de soporte digital del Gobierno Regional de Ica.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo Centro de Transformación Digital y Procesamiento de Datos en la sede central del Gobierno Regional, acompañado de una infraestructura espejo en el Hospital Regional de Ica.

A ello se suman cuatro hospitales satélites y 144 centros de salud conectados a una red centralizada de monitoreo y operaciones.

La intervención incluye también mejoras físicas y tecnológicas en hospitales y establecimientos del primer nivel de atención en salud, con adecuaciones en sistemas eléctricos y de comunicaciones que permitan garantizar continuidad operativa y seguridad digital.

Además, el ecosistema tecnológico del proyecto incorpora componentes especializados como el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), el Centro de Operaciones de Red (NOC) y servicios de ciberseguridad orientados a proteger la información pública y garantizar la disponibilidad de los servicios digitales.

La transformación digital suele asociarse a grandes ciudades o al sector privado. Sin embargo, iniciativas como ICATEC muestran que la tecnología también puede convertirse en una herramienta capaz de acercar servicios, reducir tiempos y mejorar la vida cotidiana de miles de personas.

En una región que ya lidera indicadores económicos, el desafío ahora es que ese crecimiento también se traduzca en bienestar, acceso y oportunidades para todos.

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