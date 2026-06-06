El Dominó se mueve en el mercado. FBC Melgar anunció este sábado la contratación del ecuatoriano Kevin Minda, mediocampista defensivo de 27 años que llega a préstamo por un año, procedente de Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito.

La llegada de Minda no es casualidad, pues el técnico Miguel Rondelli ya lo dirigió entre 2021 y 2022 en Universidad Católica de Ecuador, club del que el volante fue incluso capitán.

El ecuatoriano llega con rodaje internacional, ya que este semestre disputó 14 partidos entre la liga ecuatoriana y la Copa Libertadores, acumulando 579 minutos de juego. Además, tiene experiencia en selecciones juveniles de su país, habiendo representado a Ecuador en las categorías Sub-17, Sub-20 y Sub-23.

“Kevin se suma al Dominó para aportar solidez y equilibrio en el mediocampo; ahora está listo para defender nuestros colores junto a toda Arequipa”, escribió la administración rojinegra en sus redes sociales.

El jugador es caracterizado por su despliegue, capacidad de recuperación y equilibrio táctico en el mediocampo. Asimismo, a finales de 2027, el club arequipeño podría ejecutar la opción de compra.

SALIDA DE SANTIS

La jornada también trajo una baja sensible. Jeriel de Santis dejó el club rojinegro, información oficializada este viernes, en una salida que abre interrogantes sobre el esquema ofensivo del equipo de cara a lo que resta del torneo.

El objetivo de Melgar es empezar bien el Torneo Clausura y pelear el campeonato.