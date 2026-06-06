A pocas horas de la segunda vuelta electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció la ampliación de sus horarios de atención en la región Ica e implementó nuevas medidas para facilitar la obtención y entrega de documentos de identidad.

Solo con el DNI pueden votar

El jefe regional de la entidad, Marco Antonio Garrido, informó que las oficinas de Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Parcona vienen operando con jornadas extendidas para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

El funcionario precisó que el sábado previo a las elecciones las sedes atenderán desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, mientras que el domingo brindarán atención hasta las 4:00 de la tarde. Asimismo, recordó que los electores podrán sufragar con DNI vencido, tanto electrónico como azul.

Entre las principales novedades figura la puesta en marcha del servicio DNI Exprés, dirigido a ciudadanos que hayan extraviado su DNI electrónico. A través de esta modalidad, el duplicado puede tramitarse por internet y ser entregado en un plazo máximo de 24 horas. Garrido también informó que la cantidad de documentos pendientes de recojo en la región disminuyó de 24 mil a aproximadamente 8 mil 500.

Finalmente, el jefe regional recordó que durante todo el 2026 continúa vigente el beneficio para que los ciudadanos cambien su DNI azul por el DNI electrónico pagando solo S/ 30. “Se ha ampliado este beneficio hasta el 31 de diciembre para seguir masificando el uso del DNI electrónico”, indicó, exhortando a la población a aprovechar los horarios ampliados y regularizar su situación documentaria antes de acudir a las urnas.

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