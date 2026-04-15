En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desplegó acciones extraordinarias en la región Ica, entre el viernes 10 al domingo 12 de abril, que permitió asegurar la entrega oportuna del Documento Nacional de Identidad (DNI) a 7729 ciudadanos, a fin de facilitar la participación en la jornada electoral.

Entrega masiva

En solo tres días, y hasta el mismo día de los comicios, se entregaron 7729 DNI en todo el departamento. Este resultado responde a una estrategia de atención intensiva orientada a garantizar que los ciudadanos que realizaron previamente su trámite puedan contar con su documento a tiempo para ejercer su derecho al voto.

Para ello, diversas agencias del Reniec en Ica operaron con diferentes horarios con lo cual se priorizó la entrega de documentos. Esta medida formó parte de un despliegue nacional que incluyó el funcionamiento de más de 300 agencias en todo el país.

A nivel nacional, se han entregado más de 521 mil documentos en lo que va del mes de abril. De esta manera, el Reniec cumplió un rol estratégico en la identificación de más de 37 millones de peruanos y en la elaboración de un padrón electoral confiable que supera los 27 millones de electores.

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