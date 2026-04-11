A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) intensificó la entrega de documentos de identidad en la región Ica, donde ya se han distribuido más de 13 mil DNI en lo que va de abril, en respuesta a la alta demanda de ciudadanos que buscan ejercer su derecho al voto.

Horarios extendidos

La región alcanza un total de 13 367 documentos entregados entre el 1 y el 9 de abril, posicionándose entre las zonas con mayor volumen de distribución a nivel nacional. Este despliegue forma parte de una estrategia orientada a garantizar que los electores cuenten con su documento antes de la jornada electoral del 12 de abril.

Pese a estos avances, aún existe un número importante de documentos pendientes de recojo en la región Ica. El jefe regional del Reniec, Dr. Marco Antonio Garrido, informó que hasta el 8 de abril se contabilizaban aproximadamente 7 800 DNI que aún no han sido retirados por sus titulares.

Frente a esta situación, la entidad ha implementado horarios extendidos y jornadas extraordinarias para facilitar la entrega. Se ha dispuesto atención hasta las 11:59 de la noche del sábado 11 de abril, exclusivamente para el recojo de DNI, y el mismo día de las elecciones, el domingo 12, se atenderá hasta las 5:00 de la tarde bajo la misma modalidad.

El Reniec recordó que el DNI es el único documento válido para votar; sin embargo, se permitirá sufragar con DNI amarillo, azul o electrónico, incluso si estos se encuentran vencidos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos en el proceso electoral.

Asimismo, decenas de pobladores de Chincha vienen requiriendo la entrega de su Documento Nacional de Identidad (DNI) en la sede del Reniec. No obstante, conseguir este documento indispensable para ejercer el derecho a voto está causando incomodidad en la población.

El jueves la cola abarcó toda la tercera cuadra de la calle Los Ángeles y parte de calle Nueva, solo para recojo del DNI. Ayer, viernes fue el mismo panorama y según los usuarios falta celeridad en Reniec Chincha, y esto genera que el número de personas en espera siga en aumento. Hasta en atención preferencial había cola para poder ingresar a la oficina de esta institución.

En tanto, en Pisco, largas colas de hasta tres cuadras se registran en los exteriores de la oficina del Reniec, ubicada en la calle San Juan de Dios en el centro de la ciudad, donde cientos de ciudadanos buscan recoger su DNI pocas horas de la jornada electoral. Según relataron los propios usuarios, muchos llevan hasta tres días consecutivos intentando obtener su documento sin éxito, en medio de la alta demanda.

Algunos ciudadanos reconocieron que esperaron hasta última hora para acudir a recoger su DNI, lo que ha generado una considerable congestión en la atención. Esta situación ha obligado a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias para facilitar la entrega de los documentos a la población que los requiere para ejercer su derecho al voto.

Ante la masiva llegada de personas, efectivos de la Policía Nacional del Perú tuvieron que intervenir para mantener el orden en los exteriores de la sede. De acuerdo con la información brindada, la atención se realiza hoy en horario extendido desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la medianoche, mientras que mañana domingo 12 de abril será desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., exclusivamente para la entrega de DNI.

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