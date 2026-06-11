La Cancillería culminó el repliegue del material electoral de la segunda vuelta presidencial en el exterior luego de que arribaran al país las últimas actas y cédulas de sufragio procedentes de Argentina.

El material, custodiado por el Consulado General del Perú en Buenos Aires, fue entregado a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro 1, cerrando así el operativo desarrollado en 119 oficinas consulares alrededor del mundo.

Durante la jornada, el material electoral llegó de manera ininterrumpida desde diversas ciudades de Europa, América, Asia y Medio Oriente. Entre los primeros envíos recibidos estuvieron los provenientes de Moscú, Roma, Madrid, Barcelona, Houston, Dubái, Seattle y Tokio. Más tarde arribaron los paquetes de Montreal, Los Ángeles, París y Nagoya, mientras que el repliegue concluyó con las remesas procedentes de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Salta y Corrientes.

La Cancillería informó que el proceso se inició tras culminar el escrutinio al 100 % de las mesas de sufragio en el extranjero y se desarrolló bajo una estricta cadena de custodia para garantizar la seguridad e integridad de los votos. En total, 90 cónsules generales viajaron al Perú para acompañar el material electoral hasta su entrega oficial a la ONPE.

Para esta segunda elección presidencial, se habilitaron 219 locales de votación en 73 países para atender a cerca de 1.9 millones de peruanos residentes en el exterior.

Asimismo, funcionarios diplomáticos realizaron labores especiales de traslado y distribución del material electoral en destinos de difícil acceso como Rusia, China, Sudáfrica, Cuba y Colombia.

#TuVotoCruzaFronteras🗳️ | 🇵🇪 Cancillería finaliza con éxito el repliegue del voto exterior.



Esta noche, desde Buenos Aires, llegó el último vuelo con actas y cédulas de sufragio de la segunda elección presidencial en el extranjero, completando la entrega segura a la… pic.twitter.com/CPQJYiMYBw — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 11, 2026