A solo dos días de las Elecciones Generales 2026, programadas para este domingo 12 de abril, la región Ica registra una alta cifra de DNI aún sin recoger. Según información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de 7 mil ciudadanos podrían enfrentar dificultades si no acuden a tiempo por su documento.

Pendientes de recojo

El jefe regional del Reniec en Ica, Dr. Marco Antonio Garrido, informó que, hasta el corte del 8 de abril, se contabilizaban aproximadamente 7,800 DNI pendientes de entrega. Ante este panorama, la institución ha implementado horarios extendidos y jornadas especiales con el objetivo de evitar que los ciudadanos se queden sin votar.

“Reniec sigue con su compromiso de ampliar fechas y horarios especiales para que los ciudadanos tengan su DNI y no tengan impedimento de votar. De acuerdo a nuestro corte de ayer (8 de abril), eran 7 mil 800 DNI por recoger”, señaló.

Garrido explicó que, para atender la demanda, se ha intensificado la producción de documentos. “Nuestras máquinas que imprimen los DNI electrónicos fabrican un promedio entre 700 y 900 DNI diariamente, con la finalidad de que todos los ciudadanos tengan su documento”, precisó.

En cuanto a la atención al público, detalló que la oficina principal ubicada en la avenida San Martín, en la ciudad de Ica, tendrá jornadas extraordinarias en la víspera y el mismo día de las elecciones. “Este 11 de abril también atenderemos hasta las 11:59 de la noche solamente para entrega de DNI, y el mismo domingo 12 de abril se atenderá hasta las 5:00 de la tarde, igualmente solo para entregas”, agregó.

Respecto a la distribución de los documentos pendientes, el funcionario señaló que la mayor concentración se encuentra en las provincias de Ica y Chincha, donde se viene reforzando la atención para agilizar la entrega.

Asimismo, recordó algunas disposiciones importantes para los electores. “Los DNI vencidos también son válidos para votar. Además, los menores que cumplieron la mayoría de edad hasta el domingo 12 de abril también pueden sufragar con su DNI amarillo”, explicó.

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