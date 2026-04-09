A pocos días de las Elecciones Generales 2026 en los exteriores de la oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – Reniec Chincha, se incrementa el número de ciudadanos que buscan consolidar la obtención de su Documento Nacional de Identidad (DNI), indispensable para el sufragio del domingo.

Pernoctaron en la zona

El martes la sede atendió en horario extendido y las personas que no lograron finiquitar su trámite decidieron permanecer hasta el día siguiente. Algunos llegaron preparados con sus carpas y bolsas de dormir, mientras que otros pernoctaron acostados sobre el suelo para no perder su turno en las colas.

Al promediar las 3 de la madrugada, ya se notaba gran cantidad de usuarios tanto para tramitar como para el recojo de su DNI. Este sacrificio valió para ser los primeros en ser atendidos. Al amanecer la cola era cada vez más larga.

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