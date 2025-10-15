Cientos de ciudadanos, tuvieron que madrugar y realizar colas de hasta 8 horas para poder realizar la actualización de información en el Documento Nacional de Identidad (DNI), cuyo plazo venció ayer.

Desde el último lunes la demanda de trámites en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) llegó a casi las mil personas. Los que no alcanzaron a ser atendidos hasta las 9:00 de la noche del lunes, tuvieron que madrugar desde las 2:00 horas de ayer para concretar la actualización de información en su DNI.

“Estoy esperando más de 6 horas para que me atiendan, voy a cambiar mi domicilio para Huancayo porque figura en Huancavelica. Tuve que venir hoy (ayer) porque recién me dieron permiso en mi trabajo, por ser el último día”, informó Deysi García.

En su mayoría los concurrentes buscaron actualizar su información, sin embargo, también hubo los que acudieron por contar con un documento caduco.

Desde la Reniec, en Huancayo, informaron que se espera la atención de más de 2 mil personas, por lo que se dispuso la ampliación del horario de atención hasta las 11:59 de la noche, esto con el fin que la mayor cantidad de ciudadanos pueda actualizar sus datos antes de la emisión de Padrón Electoral que se remitirá a la ONPE.