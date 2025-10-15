El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en la región Ica confirmó que, hasta el cierre del plazo el 14 de octubre, más de 21 mil ciudadanos realizaron el trámite de cambio de domicilio en sus DNI para actualizar su información en el padrón electoral que se utilizará en las próximas Elecciones Generales de 2026.

Miles de trámites

El Dr. Marco Antonio Garrido, jefe de Reniec Ica, detalló que pese a las campañas informativas y los meses de anticipación para que la población realice este trámite, una gran cantidad de personas optó por hacerlo en el último momento, lo que generó una alta demanda en las oficinas, especialmente en el local ubicado en la avenida San Martín 1366. Para atender esta situación, las instalaciones permanecieron abiertas hasta las 11:59 de ayer.

“Hemos atendido a miles de ciudadanos que aprovecharon el último día para actualizar sus datos, lo que demuestra el interés de la población en estar correctamente inscrita para poder votar en las elecciones próximas. Nuestro compromiso fue garantizar que nadie quede fuera”, señaló.

Además de los cambios de domicilio, se reportó un incremento significativo del 17% en la inscripción de jóvenes en el padrón electoral, lo que evidencia una mayor participación de este sector en los procesos democráticos. En total, se estima que en toda la región Ica se realizaron alrededor de 5 mil trámites solo en el último día.

El cierre del padrón electoral fue adelantado en los últimos meses, de un año a 180 días antes de la elección, como resultado de una modificación en la Ley Orgánica de Elecciones. Esta nueva medida busca mejorar la gestión del registro y permitir una mayor precisión en la preparación de los procesos electorales. La elección general está programada para el 12 de abril de 2026.

Reniec también recordó que, desde el 28 de agosto, solo se emite el DNI electrónico 3.0, que reemplaza a los antiguos DNI azul y amarillo con el objetivo de ofrecer un documento más seguro y moderno. El costo del DNI electrónico es de S/ 30 para adultos y S/ 16 para menores, precio vigente hasta fin de año. Los ciudadanos que migran del DNI físico al electrónico deben realizar el trámite de manera presencial.

