El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció que este martes 14 de octubre ampliará su horario de atención hasta las 11:59 p.m., en el marco del cierre del padrón electoral para las elecciones generales de 2026.

La medida busca facilitar que los ciudadanos realicen trámites de actualización de datos, renovación o recojo de su Documento Nacional de Identidad (DNI) antes del cierre oficial del padrón, que determinará el listado de votantes habilitados para los próximos comicios.

Desde la entidad precisaron que a partir del miércoles 15 de octubre, las personas aún podrán seguir realizando sus trámites con normalidad; sin embargo, los cambios no se reflejarán en el padrón electoral.

Esto significa que, si un ciudadano no logra actualizar su dirección antes del cierre, deberá votar en el distrito que figure en su DNI actual. Por ejemplo, si el documento indica un domicilio en Lima, pero la persona reside en otra región, deberá trasladarse hasta el lugar de empadronamiento para emitir su voto.

Oficinas que atenderán hasta la medianoche en Lima

El RENIEC informó que en Lima Metropolitana habrá seis agencias con atención extendida para los ciudadanos que necesiten completar o recoger su DNI:

Lima Centro: Jr. Nicolás de Piérola N.º 545

Jr. Nicolás de Piérola N.º 545 Miraflores: Av. Ernesto Diez Canseco 230

Av. Ernesto Diez Canseco 230 San Juan de Miraflores: Av. Guillermo Billinghurst 767

Av. Guillermo Billinghurst 767 Independencia: Ca. Los Andes 486

Ca. Los Andes 486 Jesús María: Av. Talara 130

Av. Talara 130 San Borja: Av. San Luis 1673

Oficinas regionales habilitadas en el interior del país

Asimismo, el organismo electoral habilitó 27 oficinas en distintas regiones para extender la atención hasta la medianoche. Los departamentos comprendidos son: Piura, Cajamarca, Arequipa, Trujillo (I y II Larco), Tarapoto, Rioja, Lamas, Alto Amazonas, Moyobamba, Nueva Cajamarca, Bellavista, Iquitos, Huancayo, Cusco, Ica, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco, Leoncio Prado, Jaén, San Ignacio, Huamanga, Santa, Nuevo Chimbote, Huaraz y Juliaca.

TE PUEDE INTERESAR