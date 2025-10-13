Este lunes 13 de octubre por la tarde, se registró un incendio en un almacén ubicado en la cuadra 13 del jirón Antonio Miró Quesada en Barrios Altos, ubicado en el Centro de Lima.

Al parecer, en el tercer piso de dicho inmueble, que se encuentra cerca del Hospital Dos de Mayo, se habría originado el siniestro, según informó Canal N.

Asimismo, diez unidades de bomberos se encuentra en el lugar de la emergencia para extinguir las llamas. La Policía Nacional y representantes de Defensa Civil también están presentes en la zona.

Las personas fueron retiradas del lugar para evitar cualquier afectación por la humareda.

De acuerdo con el mencionado medio, los vecinos señalaron que hace tres meses ocurrió un incendio en dicho almacén.

