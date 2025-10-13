Todo hace prever que César Acuña Peralta, gobernador de la región La Libertad, presentará hoy su renuncia al cargo ante el Consejo Regional para postular a la Presidencia de la República. Sin embargo, antes de irse, ha realizado, entre setiembre y octubre último, es decir en menos de mes y medio, compras directas de emergencia por más de S/12 millones, la mayoría para reforzar el trabajo de seguridad ciudadana.

Esto llama la atención toda vez que las adquisiciones se hicieron en el marco del estado de emergencia por inseguridad ciudadana, situación en la que se encuentran las provincias de Trujillo, Pataz y Virú hace más de dos años. Es decir, César Acuña pudo hacer estas compras el año pasado, pero habría esperado la víspera a su posible renuncia para concretarlas.

Para Mónica Sánchez Minchola, representante del Observatorio Ciudadano “La Libertad Observa”, el fin de César Acuña es “político electoral”, pues adquisiciones como software para llamadas de emergencia en la Central 105 para la Policía Nacional del Perú (PNP), cámaras filmadoras, motocicletas, equipos tecnológicos y estaciones de trabajo para el servicio de investigación criminal, las pudo hacer con anterioridad.

A DIFUNDIR

La abogada sostiene que, presuntamente, esperaron para poder concatenar todo ello con una campaña de publicidad, a fin de visibilizar la gestión del gobernador César Acuña Peralta. Se refiere al concurso público abreviado N° 002-2025-GRLL-GRA, para la contratación de servicios de planificación y ejecución de campañas digitales en redes sociales por un monto de S/ 370,000. La buena pro se entregó el 10 de setiembre.

La estrategia esta orientada a la difusión masiva del contenido institucional del Gobierno Regional de La Libertad en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y Google por un periodo de 120 días. La finalidad es llegar a los más de 2 millones de personas que radican en esta región, incluyendo a los liberteños que se encuentran en Lima y otros departamentos del país, cuyas edades van desde los 18 a los 65 años.

Pero el tema no queda allí, pues este 15 de octubre se aprobará la adjudicación de la selección no competitiva N° 007-2025-GRLL-GRA, para alquilar 16 vallas publicitarias por S/ 136,141.

La finalidad de la estrategia es garantizar que la ciudadanía este informada sobre la asignación y uso de los recursos públicos, sobre todo los destinados al servicio de seguridad ciudadana. Asimismo, se busca informar sobre las principales obras y proyectos ejecutados por el GORE (salud y educación).

ACLARA

Miguel Urbina, gerente de Imagen Institucional del GORE, negó que las campañas de publicidad tengan un fin electoral, pues las adquisiciones forman parte del plan de inversión total del año. “¿Publicidad estatal para su beneficio? Y qué dicen de la que se hizo el año pasado, la que se hace siempre en todo institución pública. No se está poniendo el nombre (César Acuña) ni colores del partido (Alianza para el Progreso). La señora (Mónica Sánchez) seguro va a tentar de nuevo la gobernación”, enfatizó el funcionario.