César Acuña Peralta, gobernador regional de La Libertad, se refirió sobre la vacancia de Dina Boluarte como presidenta de la República e indicó que el Congreso de la República escuchó al pueblo.

“El Congreso de la República escuchó al pueblo y allí está la respuesta, la vacancia de la presidenta de la República”, dijo.

Luego, dijo que Dina Boluarte no tenía “políticas claras para combatir la delincuencia”.

“Lo han vacado porque ha mostrado que no tenía políticas claras para revertir el tema de la inseguridad. El pueblo ya no aguantaba más, muchos muertos, muertos todos los días. Por lo tanto, la decisión del Congreso vacarlo y tener un nuevo presidente”, apuntó.

Acuña Peralta también se refirió sobre su posible renuncia para ser candidato presidencial.

“Todavía hay tres días”, sentenció.