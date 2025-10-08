La Red Asistencial La Libertad de EsSalud realizó la jornada de salud “Tu corazón merece lo mejor ¡Cuídalo!, en el Paseo de Las Aguas del distrito de Víctor Larco.

Esta actividad ofreció diversos servicios de atención y tamizaje. Los especialistas de EsSalud no solo brindaron chequeos, sino que compartieron una realidad que nos debe movilizar: la hipertensión arterial.

Durante la jornada, “Tu corazón merece lo mejor ¡Cuídalo!” los profesionales de la salud encendieron una luz de alerta sobre la gran prevalencia de la hipertensión en adultos en el Perú. Lo más preocupante, y lo que motivó el llamado enérgico de EsSalud, es que una mayoría de quienes padecen esta condición lo ignora al no haberse realizado un chequeo médico oportuno.

Los especialistas insistieron en la necesidad de adoptar una dieta baja en sal y rica en frutas y verduras, y de realizar ejercicio de forma regular para mantenerse activo y cuidar el peso.