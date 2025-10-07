El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) informó que viene atendiendo más de 140 casos relacionados con presuntas infracciones al reglamento sobre publicidad estatal, en el marco de las elecciones de abril de 2026.

La entidad electoral precisó que la mayoría de infracciones corresponde a autoridades políticas, servidores y funcionarios públicos.

“A la fecha, de oficio se determinó infracciones por parte de algunos titulares de las municipalidades de la región, así como de empresas públicas”, agregó.

Escenario

Según el JEET, la trasgresión a la normativa vigente sobre publicidad estatal en período de elecciones se configura básicamente “cuando las entidades o dependencias públicas difunden con fondos y recursos públicos la programación, el inicio o la consecución de actividades, obras y políticas públicas, entre otras, con el objetivo de posicionarlas frente a los ciudadanos, sin que se encuentren justificadas en razones de impostergable necesidad o utilidad pública”.

Frente a este escenario, el presidente del JEET Trujillo, Justo Vera Paredes, exhortó a las autoridades y servidores públicos “a respetar la normativa electoral”, además de reiterar “el compromiso del órgano electoral de continuar fiscalizando, con autonomía y firmeza, la legalidad del ejercicio de sufragio y la correcta realización del proceso electoral”.

Es necesario destacar que desde el 30 de septiembre último, el Jurado Electoral Especial de Trujillo tiene solo competencia en las las circunscripciones de Trujillo, Moche, Salaverry, Víctor Larco y Virú.

En Huanchaco, Laredo, Simbal, Poroto, El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, Alto Trujillo, Otuzco, Julcán, Pacasmayo, Ascope, Chepén y Gran Chimú, el JEE de Pacasmayo es el responsable; mientras que en Pataz, Bolívar, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco la entidad competente es el JEE de Sánchez Carrión.