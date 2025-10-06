El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, sigue acumulando investigaciones por presuntas vulneraciones al Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral.

Luego de que los jurados electorales de Chiclayo y Huancayo determinaran que la autoridad liberteña incurrió en cuatro infracciones al participar en actos de proselitismo político en favor de su partido, Alianza para el Progreso (APP), ahora se conoce que el apepista también afronta una investigación por propaganda a favor de su candidatura presidencial.

Detalles

Correo accedió al Informe N° 000716-2025-YCJ-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE, emitido el 26 de agosto último por la coordinadora de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, Yessica Chávez Julca, en donde “se concluye que, el actual gobernador regional de La Libertad, señor César Acuña Peralta, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante la realización de propaganda en favor de la organización política Alianza para el Progreso”.

La especialista indica que “se habría producido la vulneración a la normativa electoral vigente, de acuerdo a lo señalado en el numeral 32.1.5 del artículo 32 al Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral”.

Según detalla en el documento, “se registraron 18 reportes de incidencias” por 50 pintas, dos paneles, un cartel y un banner que se colocaron en tres regiones. En estas propagandas se anunciaba la candidatura presidencial el 2026 de César Acuña.

De acuerdo al informe, se ubicaron 36 propagandas en Lima, 13 en Áncash y 5 en Ica.

Ante las evidencias, el Área de Fiscalización derivó el caso al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que notificó al líder de APP para que emita sus descargos.

Respuesta

El 2 de setiembre, el gobernador de La Libertad respondió al ente electoral. En su escrito negó que haya dispuesto que se realicen pintas con su nombre o que “haya ordenado, financiado o promovido la colocación de los cuestionados elementos”.

“Se me está responsabilizando de supuestamente haber ordenado realizar una serie de pintas con mi nombre, distribuido y colocando pancartas, sin mayor sustento, y hasta podría decir de manera maliciosa, puesto que no adjunta pruebas o indicios algunos de que acredite que mi persona ordenó tales acciones, pues en todo el informe se hacen solo supuestas afirmaciones, que afectan mi imagen como autoridad y líder de un partido político nacional”, indicó.

De acuerdo al portal web del Jurado Nacional de Elecciones, este caso aún está pendiente de resolverse.

Cuenta regresiva

César Acuña tiene plazo hasta el 13 de octubre para renunciar al cargo de gobernador si quiere postular a la Presidencia de la República. La autoridad liberteña indicó que esperará hasta el último minuto para decidir su candidatura.