El último viernes, en la cuadra 2 de la calle Manuel Heredia, en el distrito de La Esperanza, fue asesinado de 15 balazos Alfredo Cabrera Gonzales (33). La víctima mortal se encontraba dentro de su camioneta junto a una mujer cuando lo acribillaron.

Tras las primeras investigaciones, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Trujillo, confirmaron que detrás d este sangriento hecho está la organización criminal “Los Pulpos”.

DETENIDOS

Es más, en tras un operativo simultáneo y coordinado, se logró la noche del último sábado la detención en flagrancia de tres presuntos integrantes de la organización criminal, quienes son sindicados como responsables en la planificación y ejecución del asesinato de Alfredo Cabrera Gonzales (33).

Los detenidos conocidos con los alias “Jorge Nery”, “Loco Wily” y “Dayana”, fueron capturados tras un intenso trabajo de inteligencia y análisis tecnológico. No obstante, las pesquisas también habrían hecho confirmar a la Policía la hipótesis de que el móvil del crimen fue el ajuste de cuentas.

En efecto, los detectives han informado que la víctima mortal era conocida con los alias “Pato”, “Croak” o “Cros”, el mismo que presunto era integrante de la organización criminal “La Jauría”.

EVIDENCIAS

Durante las intervenciones realizadas, los agentes hallaron videos y conversaciones en dispositivos móviles que demostrarían la coordinación previa al homicidio, incluyendo la conformación de un grupo de WhatsApp denominado “Peloteros”, utilizado para organizar el ataque.

Cabe resaltar que la víctima utilizaba documentos de identidad y licencia de conducir con nombres falsos, aunque con su fotografía real, lo que dificultaba su detección debido a que sus requisitorias por robo agravado no aparecían asociadas a su verdadera identidad.