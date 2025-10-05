El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, anunció que una empresa surcoreana realizará el estudio de prefactibilidad para el tren de alta velocidad que cruzará La Libertad, desde Tumbes hasta Tacna.

PROYECTO

La línea tendrá una extensión de al menos 2,446 kilómetros de longitud y contará con estaciones en las 10 regiones costeras del país: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Según Sandoval, se prevé que el tren de alta velocidad transporte “113 millones de pasajeros y más de 61.5 millones de toneladas de carga al año”.

“Esta ambiciosa red ferroviaria se convertirá en el motor del crecimiento económico, industrial, turístico y social del Perú”, aseveró el máximo representante del MTC.

OBRA

El ministro precisó que la compañía asiática que se encargará del estudio es la Dohwa Engineering, que entregó formalmente al MTC la carta de intención para comenzar a desarrollar el proyecto.

“Durante mi participación en la Conferencia Global de Cooperación en Infraestructura de Seúl, realizada en setiembre, expuse la cartera de proyectos del MTC. Soo-Dong Jung, presidente de Dohwa Engineering, se mostró interesado en este ambicioso proyecto mediante una asistencia oficial para el desarrollo (AOD) del Gobierno de Corea”, señaló Sandoval.