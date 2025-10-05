Un nuevo accidente de tránsito en la sierra de La Libertad dejó cuatro personas fallecidas y una herida. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) precisó que a las 6:20 de la mañana de ayer, a la altura del sector Sol Radiante, en le provincia de Otuzco, un auto colectivo cayó a un abismo de al menos 300 metros de profundidad con todos sus ocupantes a bordo.

VER MÁS: Los capturan con once cartuchos de dinamita en pleno centro de Trujillo

AL VACÍO

Según las primeras investigaciones, el vehículo, de placa BDY-130, era conducido por Emerson de la Cruz Bacilio, de unos 21 años de edad, quien murió de forma instantánea.

Las otras víctimas mortales fueron identificadas como Ana Rodríguez Meregildo (47), su hija de iniciales V.V.R. (16) y Gloria Rodríguez Cruz (32). Las tres viajaban como pasajeras en la unidad siniestrada.

El único sobreviviente, Marvin Zamora Lozano, fue trasladado al Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), debido a la gravedad de sus heridas.

El accidente ha causado gran conmoción en la Capital de la Fe. A través de redes sociales se informó que Ana Rodríguez era una destacada profesora en la I.E. N° 80247 del caserío de Cungunday (Charat) y su hija cursaba el quinto año de secundaria en el colegio Simón Bolívar de Otuzco.

En el mismo plantel también estudió Gloria Rodríguez. “La I.E. Simón Bolívar lamenta el fallecimiento de nuestra exalumna, [...] integrante de la promoción 2010. [...] Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de promoción”, publicó el referido colegio en su cuenta en Facebook.

A este pesar se sumó la UGEL Otuzco. Según indicó, Gloria Rodríguez era profesora en la I.E. N° 1738 de Cayanchal, centro poblado del distrito de Charat.

Respecto a Ana Rodríguez y su hija Vivian, la I.E. Simón Bolívar también expresó sus condolencias e indicó que eran esposa e hija, respectivamente, del docente César Valdiviezo. “Dios brinde fortaleza y consuelo a sus familiares, amigos y compañeros de promoción en este momento de profundo dolor”, señaló.

PESQUISAS

La información también fue confirmada minutos después por la Red Integral de Salud (RIS) de Otuzco, donde supuestamente labora como enfermero Marvin Zamora, el único sobreviviente de la tragedia.

La red de salud también informó que hasta el lugar llegaron tres ambulancias para atender la emergencia.

Sobre las causas del accidente, estas todavía son materia de investigación. De acuerdo con fuentes policiales, no se descarta que el automóvil haya ido a excesiva velocidad.

También se investiga si se trata de un vehículo que prestaba servicio de colectivo de manera formal o ilegal.

“El auto ha quedado destrozado. Se desbarrancó y ha dado varias vueltas de campana. Aún no se sabe lo que ha pasado”, indicó personal a cargo de las pesquisas en el lugar de los hechos.

En un video que circula por redes sociales, un testigo indica que el “auto se ha mandado hasta abajo”.