Las obras de solución definitiva que se ejecutan en las quebradas San Ildefonso y San Carlos todavía se encuentran en un 70% de su ejecución, aun cuando se aproxima la temporada de lluvias en la región.

INSPECCIÓN

La información fue proporcionada luego de que un equipo de especialistas de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) visitara algunos sectores del proyecto, “con el objetivo de constatar el estado actual de las obras y supervisar las acciones preventivas ante la próxima temporada de lluvias”.

La ejecución de esta obra es trascendental para muchos de los distritos de la provincia de Trujillo, pues en temporada de lluvias intensas ambas quebradas colapsan e inundan gran parte de la capital liberteña, situación que origina enormes pérdidas económicas.

Fuentes de la ANIN indicaron que la supervisión de los trabajos “permitió identificar puntos críticos y áreas que requieren reforzamiento, ya que el proyecto tiene como finalidad proteger a más de 750 mil habitantes de siete distritos de la provincia de Trujillo: Trujillo, El Porvenir, Alto Trujillo, Víctor Larco Herrera, Florencia de Mora, Moche y Laredo”.

“El objetivo principal fue evaluar la reactivación progresiva de las obras y asegurar su avance antes del inicio de las lluvias”, agregaron.

El proyecto contempla la ejecución de 61 diques: 35 en San Ildefonso y 26 en San Carlos.