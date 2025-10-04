La Policía usó drones para hacerle seguimiento. Tras ubicarlo se intervino de forma rápida y segura.
Con el uso de drones, la Policía Nacional logró ubicar y capturar a Esmilder Paredes Ventura (31), alias “Loco Esmilder”, quien es acusado de retener a una menor de edad en su vivienda situada en el centro poblado de Miramar (Villa Marina), en el distrito de .

Los drones permitieron una visualización estratégica del entorno, asegurando una intervención rápida, segura y efectiva. La menor fue rescatada sin lesiones y el detenido, puesto a disposición de las autoridades competentes.

Según la Policía en el celular que se le incautó, se halló videos y fotos de pornografia infantil. Ahora este individuo está en manos del Ministerio Público.

