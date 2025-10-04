Con el uso de drones, la Policía Nacional logró ubicar y capturar a Esmilder Paredes Ventura (31), alias “Loco Esmilder”, quien es acusado de retener a una menor de edad en su vivienda situada en el centro poblado de Miramar (Villa Marina), en el distrito de Salaverry.

Los drones permitieron una visualización estratégica del entorno, asegurando una intervención rápida, segura y efectiva. La menor fue rescatada sin lesiones y el detenido, puesto a disposición de las autoridades competentes.

Según la Policía en el celular que se le incautó, se halló videos y fotos de pornografia infantil. Ahora este individuo está en manos del Ministerio Público.