Cuando se encontraba en plena marcha de sacrificio por la Carretera Panamericana Norte (CPN), en el distrito de Nuevo Chimbote, región Áncash, fue intervenido por la Policía el alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños.

Aunque al cierre de esta nota se desconocía cuál era el motivo de la intervención, los acompañantes del burgomaestre dijeron que los agentes del orden los venían “persiguiendo” desde hace tres días.

No obstante, se deslizó la versión de que presuntamente se habían encontrado armas de fuego.

En ese sentido, el alcalde fue intervenido y trasladado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri)- en el distrito de Nuevo Chimbote.

El resto de la comitiva tuvo que detener la marcha y han optado por acompañar al alcalde hasta la delegación policial.

El presidente de las rondas campesinas de Pataz, Santos Quispe, cuestionó a la Policía por la intervención del alcalde, Aldo Carlos Mariños. Dijo que otros 16 ronderos que lo acompañaba también fueron intervenidos.

El burgomaestre Aldo Carlos inició su marcha de sacrificio rumbo a a la ciudad de Lima hace más de 20 días. Su objetivo es llamar la atención del Ejecutivo para exigir la ejecución de la carretera nacional y la construcción del Hospital de Tayabamba, obras cruciales para su provincia.