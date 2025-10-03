La Policía Nacional del Perú (PNP) señaló ayer que se viene difundiendo una información “errónea” que está generando la preocupación de los vecinos de la urbanización San Andrés, en Trujillo, pues se asegura que en el Complejo Policial “Capitán Alcides Vigo Hurtado” se estaría construyendo un lugar para albergar delincuentes de alta peligrosidad, cuando eso es falso.

Mediante un comunicado la Policía, aclaró que en dicha sede policial no se construyen cárceles ni penales, sino que la obra que está en ejecución es la modernización de la oficina de criminalística, cuya inversión es de S/17 millones de soles.

Indican también en su comunicado que los trabajos se están ejecutan en un pabellón construido en 2017, que colindante a una institución educativa.

El lugar será equipado con tecnología científica de última generación y permitirá que las pruebas, indicios o evidencias recogidas en la región sean analizadas en Trujillo, evitando su traslado a Lima.

Esto agilizará las investigaciones frente al crimen organizado y otros delitos complejos. “Este proyecto no representa ningún riesgo para los vecinos ni para la comunidad educativa cercana”, se lee en el comunicado.