La selección de Bélgica debutará este lunes 15 de junio frente a Egipto en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026.

El partido enfrenta a dos selecciones con objetivos distintos, pero con la misma necesidad de comenzar sumando puntos en una zona que también integran Irán y Nueva Zelanda.

Para Bélgica, el compromiso representa el inicio de una nueva etapa tras la generación dorada que marcó una época en el fútbol europeo. Para Egipto, la cita mundialista supone una oportunidad para consolidarse entre las selecciones más competitivas de África.

¿A qué hora juega Bélgica vs. Egipto?

País Hora Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. España 9:00 p.m. Bélgica 9:00 p.m. Egipto 10:00 p.m.

¿Dónde ver Bélgica vs. Egipto EN VIVO?

De acuerdo con la programación televisiva difundida para Perú, el encuentro será transmitido por DSports 2.

Los aficionados también podrán seguir las incidencias a través de las plataformas digitales autorizadas por los operadores con derechos del torneo.

Bélgica busca volver al protagonismo mundialista

Bélgica llega al Mundial 2026 con el desafío de recuperar el protagonismo que alcanzó durante la última década, cuando se consolidó entre las selecciones más fuertes del planeta.

Los Diablos Rojos fueron terceros en Rusia 2018, el mejor resultado de su historia en una Copa del Mundo, y ahora afrontan una renovación generacional que combina jóvenes talentos con futbolistas de experiencia internacional.

La selección europea mantiene una identidad basada en el juego ofensivo, la posesión del balón y la calidad técnica de sus mediocampistas y atacantes.

Egipto apuesta por dar la sorpresa en el Grupo G

La selección egipcia llega al torneo tras consolidarse como una de las potencias tradicionales del fútbol africano.

Los Faraones cuentan con experiencia internacional y buscan mejorar sus actuaciones históricas en los Mundiales, donde nunca han logrado superar la fase de grupos.

El equipo africano suele destacar por su orden defensivo, velocidad en los contragolpes y capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía sobre el papel.

Una victoria ante Bélgica podría cambiar por completo el panorama del Grupo G y acercar a Egipto a una histórica clasificación a octavos de final.

Un grupo que promete ser muy disputado

Bélgica y Egipto comparten el Grupo G junto a Irán y Nueva Zelanda.

En teoría, el conjunto europeo parte como favorito para liderar la zona, mientras que Egipto aparece como uno de los principales aspirantes a pelear por el segundo boleto a la siguiente ronda.

Por ello, el resultado de este partido podría tener una influencia determinante en la lucha por la clasificación.

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