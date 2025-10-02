“Se han encontrado cartas extorsivas ya preparadas para ser enviadas a comerciantes de La Esperanza, El Porvenir y Trujillo, además de aparatos telefónicos y chips, que al momento de hacer el trabajo hemos logrado vincular a más de 25 personas que están siendo víctimas de extorsión”, indicó el general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, el pasado 12 de setiembre, cuando anunció la captura de seis presuntos miembros de la banda “La Jauría”.

Ahora, 20 días después, se conoció que el Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones a los adolescentes de 16 y 17 años atrapados cuando huían en un auto luego de perpetrar un atentado con dinamita en una vivienda de La Esperanza. Es decir, serán investigados en libertad.

Hay que indicar que junto a los menores también cayó Ángel Walter Delgado Abanto (22). Además, durante el interrogatorio, los intervenidos revelaron la casa en donde se planeaban las extorsiones.

En ese inmueble se atrapó a Junior Muñoz Llanos y a su madre Elvia Llanos Méndez. Durante el registro domiciliario se encontraron 52 fulminantes comunes detonadores, un cartucho de emulsión, un cartucho de dinamita tipo semigelatina, tres segmentos de mecha lenta, una pistola semiautomática marca Taurus, cartas extorsivas y teléfonos celulares vinculados al cobro de cupos.

Ante las evidencias, el Poder Judicial dictó prisión preventiva para los tres mayores de edad, quienes fueron encerrados en el penal El Milagro de Trujillo.