La provincia de Ica vivió este domingo una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico católico con la Solemnidad del Corpus Christi, que congregó a cientos de fieles en una jornada marcada por la fe, la oración y las tradicionales expresiones de devoción popular.

Procesión en la ciudad

Las actividades se iniciaron a las 10:00 de la mañana con una misa solemne celebrada en el templo San Jerónimo – Jesús María, presidida por el obispo de la Diócesis de Ica, monseñor Héctor Eduardo Vera Colona.

Tras la Eucaristía, se desarrolló la tradicional procesión de Jesús Eucaristía, que recorrió diversas calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Armas de Ica, acompañada por numerosos fieles, sacerdotes, seminaristas, estudiantes de instituciones parroquiales, integrantes de hermandades y devotos.

Como parte de la festividad, vecinos y grupos parroquiales elaboraron coloridas alfombras florales y altares a lo largo del recorrido procesional, una tradición que cada año refleja la participación de la comunidad en esta celebración religiosa.

Durante el trayecto, los asistentes acompañaron con cánticos y oraciones el paso de Jesús Eucaristía, en una manifestación pública de fe que busca reafirmar la presencia de Cristo en la vida de la Iglesia y de la sociedad.

La Solemnidad del Corpus Christi es una de las festividades más significativas para la Iglesia Católica y congrega anualmente a miles de creyentes en diversas ciudades del país, siendo Ica una de las localidades donde la tradición mantiene una importante participación de la comunidad religiosa.

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